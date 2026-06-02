Школьники завоевали две награды на турнире по робототехнике в Китае

Образование

Команда «Water7» специализированного лицея-интерната для одаренных детей Жыланды области Жетысу успешно выступила на международном турнире по робототехнике «The CaoLu Cup», который прошел в Шанхае, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Минпросвещения

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Казахстанские школьники завоевали сразу две награды, подтвердив высокий уровень подготовки отечественных команд.

Ребята заняли 3 место в номинации Inspire Award и стали обладателями специальной награды Judges' Choice Award.

«The CaoLu Cup» является престижным международным турниром, который проводится в рамках программы FIRST Tech Challenge. В ходе соревнований участники самостоятельно проектируют, собирают и программируют роботов, выполняя сложные инженерные задачи. В турнире приняли участие сильнейшие команды из стран Азии и других регионов мира.

В состав команды «Water7» вошли учащиеся 10-11 классов Кенесбек Нуралы, Мелис Арай, Токтасын Куаныш, Аликулы Омар, Абузяров Зариф, Истеусиз Енлик, Сабыр Акгуль, Ерболат Бекнур, Бакыт Шынгыс, Алимхан Асылжан, Жигер Айжан, Ардак Акерке, Кенесбек Аяна, Тасболат Имангали и Серик Дина.

Подготовкой команды к международному турниру занимались тренеры Айдос Ордабаев и Алмас Жанатов.

Это достижение стало очередным подтверждением высокого уровня инженерного мышления, командной работы и технологической подготовки казахстанских школьников.

#Казахстан #Китай #школьники #роботехника

