Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 15 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 8 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 4

– город Алматы - 4

Всего в стране выявлены 1 305 644 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 149 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1 291 897.

На 15 мая лечение от КВИ продолжают получать 228 человек (–86+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 51 пациент, на амбулаторном уровне – 177 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 11 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.

13 мая зафиксированы 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 198 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 89 066, летальных случаев - 5 353, выздоровевших - 83 570.