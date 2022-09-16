Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 16 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 150 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 29

– город Алматы – 16

– город Шымкент – 0

– Акмолинская область – 24

– Актюбинская область – 6

– Алматинская область – 0

– Жетысуская область – 1

– Атырауская область – 3

– Восточно-Казахстанская область – 2

– Абайская область – 1

– Жамбылская область – 0

– Западно-Казахстанская область – 14

– Карагандинская область – 17

– Улытауская область – 4

– Костанайская область – 16

– Кызылординская область – 2

– Мангистауская область – 3

– Павлодарская область – 5

– Северо-Казахстанская область – 6

– Туркестанская область – 1

Всего в стране выявлены 1 392 259 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 364 155.

На 16 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 630 человек (–14 414+ и 216 КВИ-), из них в стационарах находится 221 пациент, на амбулаторном уровне – 14 409 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Популярное

Все
Любовь к языку как путеводитель
Шоу, созданное на стыке технологии и музыки
Он мечтает о создании в Казахстане индустрии по производству детских игрушек
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Сафуан Шаймерденов остался в народной памяти не только как незаурядный творец, но и как бесстрашный оратор, бросивший вызов «Красной империи»
Мы становимся лучше?
Успевший набить оскомину вопрос об эксплуатации незаконно ввезенных иностранных автомобилей, похоже, близится к разрешению
Экстремальная гонка в горах
Время вперед!.. И назад тоже
Низкий поклон и материнская благодарность
Наградили стражей порядка
Мир глазами репортера
Звезды зажглись на западе!
Спортивные игры для городов
Будущее народа и настоящее
Шоу должно продолжаться
Саранчу не звали в гости
Искусственный художник
Есть вакансии
Языком танца
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Плохие дороги: причин не счесть
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК

Читайте также

Общество
Успевший набить оскомину вопрос об эксплуатации незаконно в…
Общество
Он мечтает о создании в Казахстане индустрии по производств…
Общество
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костног…
Общество
Сафуан Шаймерденов остался в народной памяти не только как …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]