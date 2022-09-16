Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 16 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 150 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 29
– город Алматы – 16
– город Шымкент – 0
– Акмолинская область – 24
– Актюбинская область – 6
– Алматинская область – 0
– Жетысуская область – 1
– Атырауская область – 3
– Восточно-Казахстанская область – 2
– Абайская область – 1
– Жамбылская область – 0
– Западно-Казахстанская область – 14
– Карагандинская область – 17
– Улытауская область – 4
– Костанайская область – 16
– Кызылординская область – 2
– Мангистауская область – 3
– Павлодарская область – 5
– Северо-Казахстанская область – 6
– Туркестанская область – 1
Всего в стране выявлены 1 392 259 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 364 155.
На 16 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 630 человек (–14 414+ и 216 КВИ-), из них в стационарах находится 221 пациент, на амбулаторном уровне – 14 409 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.