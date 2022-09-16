Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 16 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 150 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 29

– город Алматы – 16

– город Шымкент – 0

– Акмолинская область – 24

– Актюбинская область – 6

– Алматинская область – 0

– Жетысуская область – 1

– Атырауская область – 3

– Восточно-Казахстанская область – 2

– Абайская область – 1

– Жамбылская область – 0

– Западно-Казахстанская область – 14

– Карагандинская область – 17

– Улытауская область – 4

– Костанайская область – 16

– Кызылординская область – 2

– Мангистауская область – 3

– Павлодарская область – 5

– Северо-Казахстанская область – 6

– Туркестанская область – 1

Всего в стране выявлены 1 392 259 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 364 155.

На 16 сентября лечение от КВИ продолжают получать 14 630 человек (–14 414+ и 216 КВИ-), из них в стационарах находится 221 пациент, на амбулаторном уровне – 14 409 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.