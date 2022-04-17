Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 17 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 12 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 1

– город Алматы - 8

– Восточно-Казахстанская область - 3

Всего в стране выявлено 1 305 387 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 808.

На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 900 человек (–919+ и 981 КВИ-), из них в стационарах находятся 128 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 772 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 апреля 

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.  

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу. 

 

Популярное

Все
16 апреля 2022
Министр энергетики приехал на Петропавловскую ТЭЦ и дал поручения руководству
Рыбакина принесла Казахстану досрочную победу в Кубке Билли Джин Кинг
Рассылку о хакерской атаке прокомментировали в аэропорту Нур-Султана
Встречу с резервистами провели в Правительстве РК
Целый год пролежал труп женщины в квартире в Актау
Партия «AMANAT»: встречи в регионах продолжились на востоке страны
Подозрительный сверток нашли во время субботника в Нур-Султане
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Министр обороны наблюдал действия подразделений в горной местности в ходе учения
Год детей в городе Шу продолжается спортивными соревнованиями
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
С 18 апреля отключат отопление в Нур-Султане
Казахстанец нокаутировал аргентинского "Питбуля" в Лондоне
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
15 апреля 2022
Теплицу площадью 500 га построят в Туркестанской области
В Правительстве рассмотрели итоги работы "KAZAKH INVEST" в 2021 году
Токаев поручил реформировать национальный холдинг "Зерде"
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Чиновники взяли тысячу долларов за покровительство над казино в Капчагае
Памятник Розе Баглановой открыли в Алматы
15 апреля 2022
Тимур Ташимбаев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Использовать флаг ещё более свободно могут разрешить в Казахстане
Чиновники брали взятки за продление инвалидности в Атырауской области
Курс по гендерным вопросам в региональном измерении провели в Казахстане
"Tide", "Ariel" и "Миф" производили подпольно в Шымкенте
Создали специальный сайт: мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев
Вопросы сотрудничества обсудили Премьер Казахстана и Посол Кыргызстана
Президент принял посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева
"Охотятся за персональными данными казахстанцев" – Нацбанк предупредил о мошенниках
Из детсада на операцию: полицейские выяснили, как получил травмы ребенок в Туркестанской области
Токаев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии
Какая погода ожидает казахстанцев в эти выходные
Полиция Нур-Султана прокомментировала рассылку о проезде под запрещающие дорожные знаки
Представлена карта разделения городов и районов на Карагандинскую и Улытаускую области
Как будут отменять коммунальное "рабство" для потребителей в Казахстане
Преподавание истории в школах и вузах: что изменится, рассказал глава МОН
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Бекзат Жусупов стал замруководителя Канцелярии Премьер-министра РК
Пятерых детей увезли в больницу после пожара в школе Павлодара

Читайте также

Президент , Указы и распоряжения , Общество
Меры в области прав человека расширили в Казахстане – Токае…
Общество
Министр энергетики приехал на Петропавловскую ТЭЦ и дал пор…
Общество
Рассылку о хакерской атаке прокомментировали в аэропорту Ну…
Общество
Подозрительный сверток нашли во время субботника в Нур-Султ…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021