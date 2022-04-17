Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 17 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 12 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 1

– город Алматы - 8

– Восточно-Казахстанская область - 3

Всего в стране выявлено 1 305 387 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 808.

На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 900 человек (–919+ и 981 КВИ-), из них в стационарах находятся 128 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 772 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 апреля

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.