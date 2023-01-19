Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 января
Общество , Здравоохранение , COVID
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Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 19 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 1 967 человек (–1 820+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 154 пациента, на амбулаторном – 1 813 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.