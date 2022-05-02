Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 мая
Озвучены данные по COVID-19 в Казахстане на 2 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 1
– город Алматы – 4
Всего в стране выявлены 1 305 548 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 089.