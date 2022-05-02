Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 мая

Озвучены данные по COVID-19 в Казахстане на 2 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 1

– город Алматы – 4

Всего в стране выявлены 1 305 548 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 089.

 

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