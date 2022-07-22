Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 22 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 796
– город Алматы – 722
– город Шымкент – 105
– Акмолинская область – 62
– Актюбинская область – 25
– Алматинская область – 90
– Жетысуская область – 109
– Атырауская область – 47
– Восточно-Казахстанская область – 9
– Абайская область – 31
– Жамбылская область – 82
– Западно-Казахстанская область – 31
– Карагандинская область – 165
– Улытауская область – 20
– Костанайская область – 37
– Кызылординская область – 40
– Мангистауская область – 32
– Павлодарская область – 26
– Северо-Казахстанская область – 25
– Туркестанская область – 26
Всего в стране выявлены 1 326 190 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 872 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 298 633.
На 22 июля лечение от КВИ продолжают получать 14 026 человек (–13 893+ и 133 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 206 пациентов, на амбулаторном уровне – 12 820 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 июля
В «красной» зоне нет регионов.
В «желтой» зоне: город Нур-Султан.
В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.