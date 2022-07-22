Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 22 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 796

– город Алматы – 722

– город Шымкент – 105

– Акмолинская область – 62

– Актюбинская область – 25

– Алматинская область – 90

– Жетысуская область – 109

– Атырауская область – 47

– Восточно-Казахстанская область – 9

– Абайская область – 31

– Жамбылская область – 82

– Западно-Казахстанская область – 31

– Карагандинская область – 165

– Улытауская область – 20

– Костанайская область – 37

– Кызылординская область – 40

– Мангистауская область – 32

– Павлодарская область – 26

– Северо-Казахстанская область – 25

– Туркестанская область – 26

Всего в стране выявлены 1 326 190 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 872 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 298 633.

На 22 июля лечение от КВИ продолжают получать 14 026 человек (–13 893+ и 133 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 206 пациентов, на амбулаторном уровне – 12 820 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 июля

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне: город Нур-Султан.

В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.