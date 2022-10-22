Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 октября

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 22 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

На 22 октября лечение от КВИ продолжают получать 972 человека (–812+ и 160 КВИ-), из них в стационарах находятся 100 пациентов, на амбулаторном уровне – 872 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.