Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 июня

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 24 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 54 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 8

– город Алматы – 38

– город Шымкент – 2

– Акмолинская область – 1

– Атырауская область – 1

– Жамбылская область – 1

– Западно-Казахстанская область – 1

– Карагандинская область – 1

– Туркестанская область – 1

Всего в стране выявлены 1 306 110 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 211.

На 24 июня лечение от КВИ продолжают получать 293 человека (–236 и 57 КВИ-), из них в стационарах находятся 52 пациента, на амбулаторном уровне – 241 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 2 пациента.

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