Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 марта

Представлены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 24 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 12 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в городе Нур-Султан – 0,

- в городе Алматы – 8,

- в городе Шымкент – 0,

- в Акмолинской области – 0,

- в Актюбинской области – 0,

- в Алматинской области – 1,

- в Атырауской области – 0,

- в Восточно-Казахстанской области – 0,

- в Жамбылской области – 0,

- в Западно-Казахстанской области – 0,

- в Карагандинской области – 1,

- в Костанайской области – 0,

- в Кызылординской области – 0,

- в Мангистауской области – 1,

- в Павлодарской области – 1,

- в Северо-Казахстанской области – 0,

- в Туркестанской области – 0.

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 304 961 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 286 315.