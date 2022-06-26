Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 26 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 66 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 15
– город Алматы – 42
– город Шымкент – 3
– Акмолинская область – 2
– Карагандинская область – 3
– Кызылординская область – 1
Всего в стране выявлены 1 306 233 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 23 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 251.
На 26 июня лечение от КВИ продолжает получать 381 человек (–319 и 62 КВИ-), из них в стационарах находятся 64 пациента, на амбулаторном уровне – 317 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента.