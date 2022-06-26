Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 26 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 66 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 15

– город Алматы – 42

– город Шымкент – 3

– Акмолинская область – 2

– Карагандинская область – 3

– Кызылординская область – 1

Всего в стране выявлены 1 306 233 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 23 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 251.

На 26 июня лечение от КВИ продолжает получать 381 человек (–319 и 62 КВИ-), из них в стационарах находятся 64 пациента, на амбулаторном уровне – 317 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента.