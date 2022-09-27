Фото: пресс-служба акимата Астаны
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 27 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 68 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Астана – 17

– город Алматы – 13

– город Шымкент – 0

– Акмолинская область – 1

– Актюбинская область – 10

– Алматинская область – 3

– Жетысуская область – 0

– Атырауская область – 2

– Восточно-Казахстанская область – 3

– Абайская область – 2

– Жамбылская область – 2

– Западно-Казахстанская область – 0

– Карагандинская область – 5

– Улытауская область – 3

– Костанайская область – 1

– Кызылординская область – 3

– Мангистауская область – 0

– Павлодарская область – 0

– Северо-Казахстанская область – 0

– Туркестанская область – 0

Всего в стране выявлены 1 393 284 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 937 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 378 302.

На 27 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1 413 человек (–1 292+ и 121 КВИ-), из них в стационарах находятся 130 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 283 пациентa. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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