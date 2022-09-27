Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 27 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 68 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Астана – 17
– город Алматы – 13
– город Шымкент – 0
– Акмолинская область – 1
– Актюбинская область – 10
– Алматинская область – 3
– Жетысуская область – 0
– Атырауская область – 2
– Восточно-Казахстанская область – 3
– Абайская область – 2
– Жамбылская область – 2
– Западно-Казахстанская область – 0
– Карагандинская область – 5
– Улытауская область – 3
– Костанайская область – 1
– Кызылординская область – 3
– Мангистауская область – 0
– Павлодарская область – 0
– Северо-Казахстанская область – 0
– Туркестанская область – 0
Всего в стране выявлены 1 393 284 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 937 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 378 302.
На 27 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1 413 человек (–1 292+ и 121 КВИ-), из них в стационарах находятся 130 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 283 пациентa. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.