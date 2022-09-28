Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 28 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 89 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Астана – 18
– город Алматы – 13
– город Шымкент – 2
– Акмолинская область – 17
– Актюбинская область – 5
– Алматинская область – 0
– Жетысуская область – 0
– Атырауская область – 1
– Восточно-Казахстанская область – 0
– Абайская область – 0
– Жамбылская область – 0
– Западно-Казахстанская область – 5
– Карагандинская область – 6
– Улытауская область – 1
– Костанайская область – 8
– Кызылординская область – 1
– Мангистауская область – 2
– Павлодарская область – 5
– Северо-Казахстанская область – 5
– Туркестанская область – 0
Всего в стране выявлены 1 393 373 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 378 440.
На 28 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1 366 человек (–1 243+ и 123 КВИ-), из них в стационарах находятся 136 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 230 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.