Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 28 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 89 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Астана – 18

– город Алматы – 13

– город Шымкент – 2

– Акмолинская область – 17

– Актюбинская область – 5

– Алматинская область – 0

– Жетысуская область – 0

– Атырауская область – 1

– Восточно-Казахстанская область – 0

– Абайская область – 0

– Жамбылская область – 0

– Западно-Казахстанская область – 5

– Карагандинская область – 6

– Улытауская область – 1

– Костанайская область – 8

– Кызылординская область – 1

– Мангистауская область – 2

– Павлодарская область – 5

– Северо-Казахстанская область – 5

– Туркестанская область – 0

Всего в стране выявлены 1 393 373 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 378 440.

На 28 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1 366 человек (–1 243+ и 123 КВИ-), из них в стационарах находятся 136 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 230 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.