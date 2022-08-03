Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 3 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 661 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 949
– город Алматы – 446
– город Шымкент – 51
– Акмолинская область – 101
– Актюбинская область – 70
– Алматинская область – 77
– Жетысуская область – 57
– Атырауская область – 44
– Восточно-Казахстанская область – 28
– Абайская область – 41
– Жамбылская область – 25
– Западно-Казахстанская область – 98
– Карагандинская область – 344
– Улытауская область – 8
– Костанайская область – 81
– Кызылординская область – 58
– Мангистауская область – 47
– Павлодарская область – 71
– Северо-Казахстанская область – 46
– Туркестанская область – 19
Всего в стране выявлены 1 357 276 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 316 110.