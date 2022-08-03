Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 3 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 661 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 949

– город Алматы – 446

– город Шымкент – 51

– Акмолинская область – 101

– Актюбинская область – 70

– Алматинская область – 77

– Жетысуская область – 57

– Атырауская область – 44

– Восточно-Казахстанская область – 28

– Абайская область – 41

– Жамбылская область – 25

– Западно-Казахстанская область – 98

– Карагандинская область – 344

– Улытауская область – 8

– Костанайская область – 81

– Кызылординская область – 58

– Мангистауская область – 47

– Павлодарская область – 71

– Северо-Казахстанская область – 46

– Туркестанская область – 19

Всего в стране выявлены 1 357 276 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 316 110.