Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 января

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 31 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 31 января лечение от КВИ продолжают получать 1 598 человек (–1 454+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном – 1 481 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.