Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 9 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 13 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– в Нур-Султане – 6;

– в Алматы – 5;

– в Акмолинской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 828 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 4 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 060.

На 9 июня лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (106 КВИ+ и 46 КВИ-), из них в стационарах находятся 33 пациента, на амбулаторном уровне – 119 пациентов.

 

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