Ситуация в Экибастузе: областная прокуратура начала расследование

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По факту крупных повреждений на тепловых сетях в Экибастузе начато досудебное расследование, сообщает Kazpravda.kz.

"Прокуратура Павлодарской области по факту крупных повреждений на тепловых сетях, снижения давления сетевой воды и остановки водогрейных котлов ТОО "Экибастузтеплоэнерго" зарегистрировала досудебное расследование по ст. 254 Уголовного кодекса РК (недобросовестное отношение к обязанностям), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", - проинформировали в областной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что вследствие аварии были отключены от тепла несколько десятков многоэтажных и частных жилых домов, ряд социальных объектов, эвакуированы 123 жителя, в том числе и дети. Объекты образования перешли на дистанционный формат обучения, приостановлена работа детских садов.

"Досудебное расследование поручено межведомственной следственно-оперативной группе сотрудников Департамента полиции, Департамента экономических расследований и Департамента по противодействию коррупции по Павлодарской области. Постановлением прокурора Павлодарской области определена группа процессуальных прокуроров по осуществлению надзора за законностью уголовного преследования", - говорится в сообщении.

Ход расследования взят на личный контроль прокурора области, добавили в пресс-службе.