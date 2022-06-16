Общество
Ситуация вокруг дефицита сахара заметно накалилась в Жамбылской области
Михаил Тё, Жамбылская область

Кто успел, тот и съел

Ситуация, связанная с дефицитом сахара, в регионе заметно накалилась.

Дошли до предела

В последнее время три раза в неделю с раннего утра возле таразских социальных магазинов, где сахар-песок отпускался заметно дешевле, чем на рынках и в обычных магазинах, можно было видеть длинные очереди. Местные жители, среди которых немало пенсионеров и многодетных матерей, методично и упорно стояли, чтобы купить хоть немного сладкого продукта.

Еще несколько дней назад сахар здесь продавался по 330 тенге за кило. Но вот беда – в одни руки отпускали только по килограмму. И товар, к сожалению, как всегда, не вовремя заканчивался, что давало повод для ссор между покупателями. Правда, все заканчивалось благополучно, и никто на это особо не обращал внимания. Подумаешь, поругались – обычная картина в «живых» очередях.

Но на днях в одном из со­циальных павильонов произошел неприятный инцидент, в результате которого пострадали две продавщицы. Люди не поверили, что товар закончился, и стали необоснованно обвинять их в обмане и напирать.

– Это нужно было видеть: в очереди стояли около 70 человек. Они стали кричать, обвинять нас, будто мы припрятали товар. Все девочки по-прежнему в страхе от мысли, что им нужно продолжать работать здесь, – говорит старший продавец-кассир Динара Шалабаева.

Стало известно, что покупатели самовольно ворвались в подсобку, отпихнув одну из сотруд­ниц и сбив ее с ног, другой выворачивали руки, оставив на теле синяки. Третьей от увиденного стало плохо, пришлось даже вызвать скорую.

По словам старшего фельдшера Жамбылской областной станции скорой медицинской помощи Бакытжана Ережепова, поступил вызов и сообщение о том, что в одном из магазинов города произошла драка. Как оказалось, на работников «социалки» с кулаками набросились жильцы ближайших домов, пришедшие за сахаром.

На место происшествия в срочном порядке выехали полицейские, которые провели разъяснительную работу с участниками конфликта. Обстановка разрядилась. Но все же стражи правопорядка для обеспечения общест­венной безопасности приняли решение о выделении на объект представителя полиции.

Как выяснилось, это нападение на работников социальных павильонов было не единственным. По информации сотрудника пресс-службы АО «СПК «Тараз» Кирилла Бердецкого, руководство компании уже не раз призывало граждан не проявлять агрессию в отношении продавцов и придерживаться правил и этикета. Похоже, увещевания плохо действуют.

Чего ждать дальше…

Люди до сих пор не понимают и возмущаются, почему цены на сахар постоянно растут. К тому же купить его можно далеко не везде и не столько, сколько хотелось бы. Если прежде он был хоть и по высокой цене, но в свободном доступе, то теперь и этого нет.

Не секрет, что дефицит продукта, а вместе с ним рост цен на него возникли в связи с геополитической ситуацией. Как сообщили в областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития, проблема заключается прежде всего в запрете на экспорт сахара со стороны Российской Федерации, которая ранее являлась его основным поставщиком.

Что касается собственного производства, то, по заверению регионального бизнес-ведомства, отечественного товара не хватает, чтобы полностью удовлетворить внутренние потребности населения страны.

Цена на сладкий продукт зависит от стоимости сахарного тростника, который закупается за рубежом. И ситуация пока удручающая. Дело в том, что сырье прежде привозили морским путем из Латинской Америки через российские порты. Теперь же все усложнилось.

Как проинформировал в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций начальник областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев, уже сегодня сырье поставляется через порт Батуми в Грузии. А дополнительно готовую продукцию в ближайшее время ожидают из Беларуси и Индии. По квоте будет завезено 800 тонн сахара. Его отпускная цена составит около 600 тенге за килограмм.

Между тем закупать в магазинах сахар мешками сегодня нет возможности. Его отпускают строго определенными порция­ми во избежание спекуляции и для того, чтобы у каждого была возможность купить социально значимый товар.

Как заверили в областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития, эта временная мера. Как только ситуация стабилизируется, продукт снова можно будет покупать в неограниченном количестве. Хоть мешками, хоть машинами…

Аспандияр Сейсебаев подчеркнул, что в регионе ведется постоянный мониторинг торговых надбавок. К сожалению, как показывает практика, проверки не всегда дают нужный результат. По словам спикера, на рынках и в мелких магазинах нерадивые коммерсанты при виде комиссии резко опускают стоимость товара до 520 тенге, а как только проверяющие покидают территорию, цена вновь поднимается до прежнего уровня – 780 тенге.

Поэтому управлением предпринимательства принято решение делать прямые поставки сахара с заводов прямо на прилавки крупных супермаркетов, где цены варьируются от 440 до 500 тенге, а также в социальные павильоны, которые гораздо легче контролировать.

При этом Аспандияр Сейсебаев подчеркнул: в случае изменения рыночных условий повышения цен на сладкий песок все же не избежать. Он также отметил, что месячная потребность региона в сахаре составляет 1 800 тонн, из них 1 600 тонн выделяются для жителей области, остальное – для предприятий.

На сегодняшний день запас сладкого продукта составляет 208,9 тонны, из них 70 тонн – в стабилизационном фонде, 58,2 тонны – на складах, оставшиеся 80,7 тонны находятся в торговых объектах. В связи с нынешним положением принято решение дополнительно закупить 1 000 тонн сахара по 450–485 тенге за кило. Объявлен конкурс.

Вместе с тем в целях стабилизации цен на сахар региональным стабилизационным фондом СПК «Тараз» с начала года было закуплено 1 000 тонн сладкого продукта.

– В настоящее время в Таразе работают 18 социальных магазинов. В них за раз поставлялось по 10 тонн сахара. В то время, когда он продавался по 330 тенге за кило, фактический убыток от закупа по завышенной цене составлял более 20 миллионов тенге в месяц. Именно поэтому было решено продавать сладкий продукт по заводской цене – 450 тенге за кило, – пояснил председатель правления СПК «Тараз» Даулет Абылкаиров, отметив, что рыночная цена все еще заметно выше.

Чтобы снять социальное напряжение, избавиться от очередей и неприятных инцидентов, поставки в социальные павильо­ны пообещали осуществлять ежедневно. Но на деле легче от этого пока не стало. Поскольку сахара в торговых точках больше не стало, по-прежнему действует принцип «кто успел, тот и съел».

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