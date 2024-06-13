Ситуацию с введением санкций против Мосбиржи прокомментировали в KASE

Экономика, Банки и финансы
40
Дана Аменова
Корреспондент

Казахстанская фондовая биржа в данное время продолжает работать в штатном режиме, сообщает Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Как уточняется, в связи с публикацией информации о введенных OFAC (Office of Foreign Assets Control, управление министерства финансов США по контролю за иностранными активами) санкций в отношении «Московская биржа» (MOEX), Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария, Казахстанская фондовая биржа (KASE) напомнила, что по состоянию на 1 июня 2024 года MOEX принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.

«В соответствии с исполнительным указом 14024, выпущенным OFAC, нахождение в списке SDN предусматривает риск применения блокирующих санкций к лицам 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из SDN List индивидуально или совместно с другими санкционными лицами. KASE не относится к таким лицам и ограничения никак не влияют на деятельность Биржи и Клирингового центра KASE. В связи с этим, Казахстанская фондовая биржа и Клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учетом санкционных ограничений.

Отметим, KASE является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе и занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами и четвертое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS.

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых организаций, иностранных валют, операций рынка денег - репо и валютный своп, а также производных инструментов.

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS), Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ), The Global Association of Central Counterparties (CCP Global) и других международных и отечественных профессиональных объединений, а также участником инициативы ООН «Устойчивые Фондовые Биржи» – Sustainable Stock Exchanges Initiative.

#KASE #комментарий #санкции #Мосбиржа

Популярное

Все
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Лжесотрудницу банка задержали полицейские Жетысу
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Образцовый порядок навели в своем городе жители Мамлютки
Акция «Таза бейсенбі» призвана сформировать новое экологическое мышление
Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы
Закон принят: жилье станет доступнее!
Скляр побеседовал с вице-президентом Hyundai Motor Group
Пострадавшие от наводнения жители Петропавловска обживают новый микрорайон «Бiрлiк»
Неопознанные объекты в ночном небе Алматы обсуждает Казнет
В акимате определились с названием для нового района Астаны
Поэт от науки
Снимают не сглаз, а ответственность
В Атырау экоэкспертами становятся... фламинго
Казахстан – Республика Корея: друзья и стратегические партнеры
Привлекаем все больше гостей
Работать на опережение
Каждый раз они спасают чьи-то жизни
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Укреплять инклюзивность на госслужбе
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
«Билеты на поезд не достать даже за месяц до поездки» – сенатор о проблемах жителей ЗКО
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменены в области Улытау
Осуждены организаторы фиктивных детских садов
За последние пять лет – ни одного преступления
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Создание корейского банка в РК обсудил Токаев с главой совд…
Еще один банк появится в Казахстане
Какие данные о заемщиках банки и МФО могут передавать в кре…
Биоидентификацию введут для заемщиков банков и МФО Казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]