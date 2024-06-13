Ситуацию с введением санкций против Мосбиржи прокомментировали в KASE

Казахстанская фондовая биржа в данное время продолжает работать в штатном режиме, сообщает Kazpravda.kz

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Как уточняется, в связи с публикацией информации о введенных OFAC (Office of Foreign Assets Control, управление министерства финансов США по контролю за иностранными активами) санкций в отношении «Московская биржа» (MOEX), Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария, Казахстанская фондовая биржа (KASE) напомнила, что по состоянию на 1 июня 2024 года MOEX принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.

«В соответствии с исполнительным указом 14024, выпущенным OFAC, нахождение в списке SDN предусматривает риск применения блокирующих санкций к лицам 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из SDN List индивидуально или совместно с другими санкционными лицами. KASE не относится к таким лицам и ограничения никак не влияют на деятельность Биржи и Клирингового центра KASE. В связи с этим, Казахстанская фондовая биржа и Клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учетом санкционных ограничений.

Отметим, KASE является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе и занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами и четвертое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS.

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых организаций, иностранных валют, операций рынка денег - репо и валютный своп, а также производных инструментов.

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS), Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ), The Global Association of Central Counterparties (CCP Global) и других международных и отечественных профессиональных объединений, а также участником инициативы ООН «Устойчивые Фондовые Биржи» – Sustainable Stock Exchanges Initiative.