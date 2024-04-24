Скальпель сменили на гамма-нож

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Галина Вологодская

В Восточно-Казахстанском многопрофильном цент­ре онкологии и хирургии появился линейный ускоритель нового поколения, что открыло возможности для высокотехнологичного лечения. У пациентов с новообразованиями мозга или костными метастазами появилась альтернатива радикальному хирургическому вмешательству.

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По словам главного внештатного онколога области Гульмиры Сагидуллиной, метод стереотаксической радиохирургии заключается в одновременном воздействии радиоактивных лучей на патологическую ткань – опухоль или метастазы. В точке их пересечения формируется изоцентр с максимальной силой воздействия. Благодаря этому в клетках снижается кровоток, и в ряде случаев идет их уменьшение. Тем самым контролируется рост патологического образования. Сам гамма-нож представляет собой аппарат с 201 источником радиоактивных волн. Он разработан для лечения образований размером не больше 3 см. А определить место расположения очага и его форму врачам помогают томографы.

– Современная диагностика необходима для планирования лечения, – отметила медик. – Пучки лучей подходят к опухоли с самых разных углов и под разными плоскостями. Все это заранее определяется.

Как правило, стереотаксичес­кое радиохирургическое вмешательство проводится одномоментно. Но иногда, как отмечают онкологи и нейрохирурги, необходимо несколько сеансов. В том числе такое лечение назначают пациентам, которые не в состоянии вынести операцию, или если опухоль расположена в труднодоступном для хирурга месте.

#здравоохранение #медицина #онкология #гамма-нож

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