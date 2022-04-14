"Скамейки запасных" короткие не только в исполнительной власти, но и в представительной ветви

Судя по результатам регионального социологического мониторинга, проведенного КИСИ в феврале, маслихатам доверяет менее половины респондентов – 45,5%. Мы попросили экспертов высказаться о причинах недоверия, а также о том, помогут ли переломить ситуацию предложенные Президентом страны изменения избирательного процесса и реформы, нацеленные на децентрализацию власти.

Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса Парламента

Озвученные в соцопросе КИСИ данные критическим недоверием назвать нельзя. Особенно, учитывая текущую социально-экономическую и геополитическую ситуацию. Для того же Парламента цифра чуть больше 50%, которую приводит это же социологическое исследование, в принципе, неплохой показатель.

Усиление роли, наделение представительной власти новыми функциями само по себе авторитет не повысит. Все будет зависеть от того, как этими полномочиями воспользуются депутаты. Потому что это новая ответственность, за которую тоже придется «расплачиваться» доверием.

С введением выборности сельских акимов две ветви власти – исполнительная и представительная – объединяются на уровне села в единую систему местного самоуправления. Но это процесс небыстрый. Десятилетиями вся система управления, институты создавались под сильную президентскую вертикаль. Перестроить все в одночасье не получится. Это все равно, что снести в доме несущие стены, не укрепив конструкцию.

Перераспределение функций и ответственности должно происходить и происходит постепенно. Наделение самостоятельностью требует определенной степени профессионализации представительных органов, укрепления аппаратов и так далее.

В данном случае спешить с реформами ни в коем случае нельзя. Самоуправление не соз­дается приказом или законом. Общество должно быть готово к изменениям.

В 2021 году выборы в маслихат были проведены по пропорциональной системе. Нельзя сказать, как утверждают некоторые, что это «отдалило» маслихаты от населения. Активы в регионах весьма ограничены, и новые составы маслихатов формировались по большей части из прежних одномандатников, активистов партий.

«Скамейки запасных» короткие не только в системе исполнительной власти, но и в представительной ветви. Не думаю, что для участия по мажоритарной системе состав кандидатов был бы кардинально другим. В районах сохранилась и представленность от округов.

В пропорциональной системе работает императивность мандатов. То есть формально ничего особенно не изменилось. Другой вопрос, что выборы по партийным спискам не удовлетворяют электоральные ожидания избирателей. Мажоритарная система на данном этапе развития политических институтов ближе людям. Конкретный человек сегодня намного понятнее, чем партия.

Для того чтобы партийные списки работали на всех уровнях представительной власти, партии должны иметь соответствующую инфраструктуру, представительство в регионах, вести работу с населением. Пока такая развитая инфраструктура есть не у всех парламентских партий, что уж говорить о новых политических силах.

Поэтому выборы в маслихаты по партийным спискам – это не «неправильно», а несколько преждевременно. И решение о смешанной системе в маслихатах областей и возврату к мажоритарной системе в районах на данном этапе самое верное.

Понятно, что местное само­управление невозможно без достаточного финансирования. Первая мера, которая была принята, – внед­рение бюджета четвертого уровня. Это сельский бюджет, который формировался первое время из нескольких налогов. Потом число налогов постепенно увеличивалось. Все происходило эволюционным путем. Однако основное финансирование все-таки шло из вышестоящих бюджетов.

Сейчас механизм изменится. Это, безусловно, улучшит ситуацию. Население через свой орган местного самоуправления сможет распоряжаться имеющимися ресурсами, определять приоритетность трат, видеть отчеты о расходах. Это очень важно для вовлечения жителей в управление своим населенным пунктом.