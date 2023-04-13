Скандальное видео с "объедками" для школьников Косшы разгневало родителей

Образование, Скандалы
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Родители учеников одной из школ города Косшы, что в нескольких километрах от столицы, уверены, что их детей кормили объедками. В то же время администрация школы заявляет, что все это намеренная дезинформация, которую распространяют уволенные сотрудники школьной столовой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Скандал в школе №2 города Косшы начался после того, как по мессенджерам разлетелось видео, на котором оставшуюся после одних детей еду перекладывают в новую посуду и подают другим школьникам. На кадрах – персонал столовой превращает 2 недоеденных блюда в одно – на вид свежее. Детям, возможно, подавались такие же супы и сильно отпитые, а затем смешанные компоты.

В администрации столовой уже заявили, что это саботаж одного из сотрудников.

Родители «пережеванной кашей» возмущены до предела. В этой школе обучаются около 5 тысяч детей, и к качеству питания уже были претензии.

«Ребенок пришел и начал жестко фонтаном рыгать дома – прямо на ковер. Я успевала только подставлять тазик или ведро. И ребенок говорит: «Мама, прости меня, я в школе купил пиццу», – поведала одна из родительниц.

Директор столовой уверена, что всё это информационная диверсия бывших сотрудниц. По ее словам, в отместку за увольнение они инсценировали «безотходную» подачу блюд, сняли все на видео и разослали родителям школьников.

«Это не моя вина. Это клевета. Я спросила: «Ты продлила санкнижку?» Она говорит: «Нет, не продлила». Я говорю: «Тогда я с тобой не смогу работать. Я тебя увольняю. В любой момент придет СЭС, и из-за тебя мне будет плохо». И после этого она всё выложила», – говорит индивидуальный предприниматель Нейла Дуйсенова.

В администрации самой школы поясняют, что специальная комиссия, состоящая из директора, медработника и педагогов, постоянно проверяет качество питания, да и родители могут посещать кухню столовой с разрешения директора.

«На жестком контроле со стороны медсестры, медицинского персонала школы. Каждый день учащихся первых классов сопровождает классный руководитель и тоже осуществляет контроль», – заверила директор школы №2 Косшы Оксана Раева.

Арендатор школьной столовой намерена судиться с авторами видео за клевету и порчу деловой репутации. Родители же требуют во всем разобраться и наказать виновных.

 

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