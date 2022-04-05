Свежий выпуск Сказано – сделано 5 апреля 2022 г. 2:45 Бри Александр корреспондент Более 6 млрд тенге направлено на открытие спортивных секций по всему Казахстану. В Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» (1 сентября 2020 года) Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо уделять приоритетное внимание массовому спорту, физкультуре, детям. «В каждой области, крупных районных центрах следует открыть спортивные секции. Требуется возобновить деятельность «детских кружков», где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества», – поставил задачу Глава государства. В рамках исполнения данного поручения государство впервые ввело институт подушевого финансирования творческих кружков. В 2021 году более 133 тыс. детей бесплатно посещали кружки по рисованию, танцам, музыке и так далее, более 162 тыс. детей и подростков бесплатно посещали спортивные секции. Средства на открытие спортивных секций по республике превысили 6 млрд тенге.