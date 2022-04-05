Более 6 млрд тенге направлено на открытие спортивных секций по всему Казахстану.

В Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» (1 сентября 2020 года) Президент Касым-Жомарт ­Токаев подчеркнул, что необходимо уделять приори­тетное внимание массовому спорту, физкультуре, детям.

«В каждой области, крупных районных центрах следует открыть спортивные секции. Требуется возобновить деятельность «детских кружков», где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества», – поставил задачу Глава государства.

В рамках исполнения данного поручения государство впервые ввело институт подушевого финансирования творческих кружков.

В 2021 году более 133 тыс. детей бесплатно посещали кружки по рисованию, танцам, музыке и так далее, более 162 тыс. детей и подростков бесплатно посещали спортивные секции.

Средства на открытие спортивных секций по республике превысили 6 млрд тенге.