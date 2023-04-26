Скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

24 апреля в талых водах при въезде на старое кладбище по улице К. Нуралина в городе Экибастузе в полиэтиленовом мешке обнаружен скелетированный труп человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Павлодарской области.

Полиция начала досудебное расследование по уголовной статье «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

На скелетированном трупе были синяя футболка Adidas с эмблемой команды «Челси», черное спортивное трико Nike, кофта с замком темного цвета с серыми полосками, носки черного цвета.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить в дежурную часть управления полиции Экибастуза: 8 (7187) 75-06-06, 75-05-54, 75-05-45; отдел криминальной полиции: 8-776-269-41-28, 8-775-334-57-95; по номеру 102.