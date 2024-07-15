Скляр обсудил развитие ж/д отрасли с гендиректором Wabtec

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел встречу с генеральным директором американской компании Wabtec (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) Рафаэлем Сантаной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Компания является одним из мировых лидеров в области транспорта и логистики (входит в список Fortune 500), отметили в кабмине.

В ходе обсуждения Роман Скляр отметил проводимую правительством работу по развитию железнодорожной отрасли, в том числе по обновлению парка подвижного состава. Отдельно стороны обсудили планы компании по производству «зеленых» локомотивов нового поколения в Казахстане.

В ходе встречи первый заместитель премьер-министра поблагодарил американскую сторону за создание Инжинирингового центра Wabtec на базе АО «Локомотив құрастыру зауыты» (г. Астана).

Рафаэль Сантана заверил, что Центр будет работать над производством локомотивов на альтернативных источниках энергии (СПГ, водород и аккумуляторные батареи), а также совершенствованием ремонта и сервисного обслуживания локомотивов, произведенных в Казахстане и используемых в других странах (Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Молдова).

По итогам встречи Роман Скляр дал ряд поручений государственным органам и организациям по проработке инициатив американской компании.