Скляр прокомментировал аварийную посадку самолета SCAT в аэропорту Нур-Султана

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Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр в кулуарах заседания Правительства прокомментировал аварийную посадку самолета авиакомпании SCAT в аэропорту столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Со SCAT, к сожалению, ситуация была крайне неприятной, произошла разгерметизация судна на верхнем эшелоне. Но экипаж действовал профессионально, слаженно, осуществил посадку в нормальном режиме. Сейчас проходит расследование этого инцидента, позже мы сообщим о результатах", – сказал Скляр.
Он также отметил, что второму пилоту самолета стало плохо.
"Ему стало плохо, он даже потерял сознание. Говорят, что состояние его здоровья сейчас в норме", – резюмировал Скляр.
Напомним, 3 мая самолет авиакомпании SCAT совершил аварийную посадку в аэропорту Нур-Султана в связи с разгерметизацией салона воздушного судна. На борту при этом находились 5 членов экипажа и 42 пассажира.