Скляр провел встречу с руководством Экспортно-импортного банка Китая

Китай,Банки и финансы,Инвестиции
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Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр провел переговоры с Председателем Правления Экспортно-импортного банка Китая Чэнь Хуайюйем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с укреплением двустороннего инвестиционного сотрудничества, а также дальнейшие шаги по выработке решений, направленных на реализацию совместных инфраструктурных и промышленных проектов на территории Казахстана.

Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего участия Экспортно-импортного банка Китая в финансировании ключевых инвестиционных инициатив, направленных на развитие транспортно-логистической и прочей инфраструктуры.

Господин Чэнь Хуайюй подтвердил готовность китайской стороны оказывать поддержку проектам, отвечающим взаимным интересам и способствующим устойчивому социально-экономическому развитию Казахстана.

По итогам встречи Роман Скляр выразил уверенность, что реализация обозначенных проектов станет важным фактором в расширении казахстанско-китайского сотрудничества и придаст новый импульс стратегическому партнерству между двумя странами.

#переговоры #сотрудничество #Китай

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