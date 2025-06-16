Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр провел переговоры с Председателем Правления Экспортно-импортного банка Китая Чэнь Хуайюйем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с укреплением двустороннего инвестиционного сотрудничества, а также дальнейшие шаги по выработке решений, направленных на реализацию совместных инфраструктурных и промышленных проектов на территории Казахстана.

Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего участия Экспортно-импортного банка Китая в финансировании ключевых инвестиционных инициатив, направленных на развитие транспортно-логистической и прочей инфраструктуры.

Господин Чэнь Хуайюй подтвердил готовность китайской стороны оказывать поддержку проектам, отвечающим взаимным интересам и способствующим устойчивому социально-экономическому развитию Казахстана.

По итогам встречи Роман Скляр выразил уверенность, что реализация обозначенных проектов станет важным фактором в расширении казахстанско-китайского сотрудничества и придаст новый импульс стратегическому партнерству между двумя странами.