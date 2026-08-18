Всемирные игры гуманоидных роботов пройдут в Пекине

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Эти спортсмены не потеют, не жалуются на усталость — и уже совсем скоро могут установить новые мировые рекорды. На пекинской арене «Ледяная лента» 22 августа стартуют вторые Всемирные игры гуманоидных роботов. В этом году турнир продлится пять дней вместо трех, а соревнования будут проходить не только днем, но и вечером.

В программу нынешних Игр входят 51 дисциплина и 1301 матч, которые пройдут в течение пяти дней. Для сравнения, на первых Играх было 26 дисциплин и 487 матчей. В соревнованиях участвуют 666 команд и 2056 роботов из 16 стран пяти континентов. Число команд выросло на 138%, а количество роботов — в четыре раза. Свои команды выставили США, Германия, Япония и другие мировые лидеры робототехники. Бразилия, в свою очередь, сформировала сборную из пяти чемпионов Robot World Cup.

Внутри Китая в турнире участвуют 157 компаний, 641 команда и 1975 роботов — представлены практически все крупные игроки отрасли. Также в соревнованиях выступают команды 27 китайских университетов. География участников охватывает 30 провинций, автономных районов, городов центрального подчинения и специальных административных районов страны.

Обновленная программа включает 30 спортивных и 21 прикладную дисциплину. Для сравнения, год назад было всего шесть соревнований, моделирующих реальные жизненные ситуации. Теперь роботы должны действовать в девяти типах реальной среды: жилых домах, отелях, на промышленных объектах, при проведении спасательных операций, в логистике, библиотеках, магазинах, офисах и на станциях зарядки электромобилей.

Две новые дисциплины призваны проверить, насколько хорошо роботы справляются с практическими задачами.

Испытание на ловкость рук включает сборку инструментов, взвешивание порошка, складывание блоков, забивание гвоздей, открывание бутылок, распаковку коробок, захват мелких предметов пинцетом и подключение кабелей. Здесь важны точность зрения на малых расстояниях, планирование движений, управление усилием и точность выполнения операций.

В «Комплексной пятерке» роботам предстоит одновременно демонстрировать ловкость, устойчиво переносить предметы и поднимать тяжелые грузы, а затем пробежать 100 метров.

Чтобы повысить требования к участникам, организаторы существенно сократили лимиты времени. Например, на дистанции 100 метров теперь дается одна минута вместо трех, на 400 метров — пять минут вместо 15, а на 1500 метров — 15 минут вместо 40.

Ужесточились и требования к автономности. Все легкоатлетические и соревновательные дисциплины должны проходить полностью автономно, без дистанционного управления. Исключение сделано только для забегов на 100 и 400 метров с препятствиями.

Изменилось и одно из правил роботизированного футбола. Гол засчитывается только в том случае, если до его взятия мяча коснулись как минимум два игрока одной команды. Таким образом, организаторы намеренно хотят пресечь тактику, при которой один робот в одиночку проходит все поле и забивает гол, и стимулировать командное взаимодействие.

Иными словами, теперь проверяется не только совершенство отдельных машин, но и их способность общаться и действовать сообща.

За соблюдением правил будут следить 223 судьи — на 100 больше, чем годом ранее. Среди них 28 судей международного уровня, 75 национального и 120 судей первой категории. Кроме того, усилена арбитражная комиссия, которая должна оперативно рассматривать спорные ситуации.