Сколько безработных в Казахстане

Более 9 млн человек в стране при работе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В различных сферах экономики республики заняты более 9 млн человек, из них наемные работники – свыше 7 млн человек, или 76% от общего числа занятых в экономике, самостоятельно занятые – более 2,2 млн человек, или 24% от общего числа занятых в экономике. Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше составил 65,2%.

В III квартале 2024 года уровень безработицы в Казахстане, рассчитанный по методологии Международной организации труда (не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить), составил 4,6%.

Среди молодежи в возрасте 15-34 года уровень безработицы составил 3,1%.

Официально на конец октября 2024 года в органах занятости зарегистрированы 298,9 тысяч безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 3,1% от рабочей силы.