Сколько экономии дала автоматизация госуслуг социально-трудовой сферы

Общество
1118
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Кроме того, сократился срок оказания услуг

Фото: МТЗСН РК

Автоматизация и исключение некоторых сотрудников из процесса оказания госуслуг социально-трудовой сферы в электронном формате позволили в 2023 году сэкономить на администрировании процессов более 360 млн тенге из госбюджета, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК. 

По данным Минтруда, 48 из 50 видов государственных услуг в социально-трудовой сфере (или 95%) можно получить электронно, а по 29 из них реализован проактивный формат.

С начала года в электронном формате оказано 14,1 млн услуг, проактивно – более 1 млн.

Отмечается, что с начала года были автоматизированы 4 услуги путем полного исключения человеческого фактора при проактивном формате.

«В октябре была полностью автоматизирована услуга назначения специального государственного пособия лицам с инвалидностью 1-й, 2-й и 3-й групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет. Благодаря этому существенно сокращен срок оказания услуги», – проинформировал директор департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг МТСЗН Алихан Абельгазинов.

Кроме того, благодаря исключению 4 сотрудников госкорпорации «Правительство для граждан» из процесса рассмотрения заявлений было упрощено и сокращено до 4 рабочих дней назначение пособий (в связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет и многодетным семьям (при проактивном оказании), а также 4 социальных выплат (по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, по случаю утраты трудоспособности, по случаю потери работы (через портал электронного правительства, мобильные приложения банков и при проактивном оказании). Раньше в принятии решений о назначении выплат и пособий участвовали 7 человек, а сам процесс занимал до 8 рабочих дней.

#деньги #госуслуги #общество #услуги #экономия #автоматизация

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Мошенники завлекают казахстанцев лайками от крупного интерн…
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Более 36 млн бюджетных тенге получил за фейковые работы и т…
Полиция Кызылординской области ищет подозреваемых в убийств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]