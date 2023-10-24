Сколько экономии дала автоматизация госуслуг социально-трудовой сферы

Фото: МТЗСН РК

Автоматизация и исключение некоторых сотрудников из процесса оказания госуслуг социально-трудовой сферы в электронном формате позволили в 2023 году сэкономить на администрировании процессов более 360 млн тенге из госбюджета, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.

По данным Минтруда, 48 из 50 видов государственных услуг в социально-трудовой сфере (или 95%) можно получить электронно, а по 29 из них реализован проактивный формат.

С начала года в электронном формате оказано 14,1 млн услуг, проактивно – более 1 млн.

Отмечается, что с начала года были автоматизированы 4 услуги путем полного исключения человеческого фактора при проактивном формате.

«В октябре была полностью автоматизирована услуга назначения специального государственного пособия лицам с инвалидностью 1-й, 2-й и 3-й групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет. Благодаря этому существенно сокращен срок оказания услуги», – проинформировал директор департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг МТСЗН Алихан Абельгазинов.

Кроме того, благодаря исключению 4 сотрудников госкорпорации «Правительство для граждан» из процесса рассмотрения заявлений было упрощено и сокращено до 4 рабочих дней назначение пособий (в связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет и многодетным семьям (при проактивном оказании), а также 4 социальных выплат (по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, по случаю утраты трудоспособности, по случаю потери работы (через портал электронного правительства, мобильные приложения банков и при проактивном оказании). Раньше в принятии решений о назначении выплат и пособий участвовали 7 человек, а сам процесс занимал до 8 рабочих дней.