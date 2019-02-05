Сколько денег сэкономлено за счет оптимизации монопрофильных медучреждений в РК

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За счет оптимизации монопрофильных организаций здравоохранения в 2018 году было сэкономлено более трех миллиардов тенге. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой на пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"За 2018 год мероприятия по интеграции монопрофильных больниц в многопрофильные медучреждения исполнены регионами на 81 процент. Создано 35 многопрофильных кластеров путем оптимизации 94 монопрофильных организаций, что в целом привело к увеличению средней коечной мощности по стране до 265 коек. Экономия денег за 1 год составила 3,4 миллиарда тенге", – сказал Цой.
По его словам, этого удалось достичь за счет сокращения простаивающих коек и площадей, а также оптимизации штатной численности.
"Данные многопрофильные больницы обеспечивают мультидисциплинарный подход в оказании медицинской помощи населению. Например, в Астане объединены перинатальный центр №1 и городская больница № 2, в Акмолинской области – областная больница с перинатальным и онкологическим центрами, а также кожвендиспансером", – заключил Алексей Цой.