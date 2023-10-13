Сколько кандасов вернулись в Казахстан в этом году

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 123,5 тысячи этнических казахов

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На 1 октября 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 408 этнических казахов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.

По данным ведомства, с 1991 года в республику вернулись 1 млн 123,5 тысячи этнических казахов.

"Более половины кандасов (53,7%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 19,3% – из КНР, 10,9% – из Монголии, 7,7% – из России, 6,3% – из Туркменистана и 2,1% – из других стран. На 1 октября текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 61,2%, несовершенолетние – 30,3% и пенсионеры – 8,5%", – дали раскладку в Минтруда.

Отмечается, что из числа кандасов трудоспособного возраста 15,5% имеют высшее образование, 34,4% – среднее специальное образование, 41,5% – общее среднее образование и 8,6% не имеют образования.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 1 925 человек. На 1 октября 2023 года в регионы расселения переселено 1 870 кандасов.

Кандасам, расселяющимся в этих регионах, предоставляются меры господдержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (241,5 тысячи тенге) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение 1 года от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тысячи тенге).

С начала года различные меры поддержки получили 1 254 кандаса.