Какие зарплаты иностранные работодатели платят сотрудникам в Казахстане

Зарплаты на иностранных предприятиях в РК почти вдвое больше средних по экономике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2023 году средняя зарплата на предприятиях с иностранной формой собственности оказалась в 1,7 раз больше, чем в компаниях всех форм собственности, - 604,1 тыс. тенге против 364,3 тыс. тг. без учета малого бизнеса.

Иностранцы в упомянутой сфере платят своим работникам лишь на 14% выше среднего уровня - 877,6 тыс. тенге против 771 тыс. тенге. А вот в IT-сфере, где тоже высокие зарплаты, разница составляет уже 58% - 1,35 млн против 857,1 тыс. тенге.

Зарплаты учителей, работающих на иностранных предприятиях, разнятся со средним уровнем в 3,2 раза, - 1 млн тенге против 316,5 тыс. тенге. Правда, доля счастливчиков ничтожна мала – это всего лишь 15 человек из 706,3 тыс. граждан.