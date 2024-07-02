Сколько казахстанцев доверяет президенту страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК озвучил выводы соцопроса, проведенного среди 8 тысяч респондентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу института

В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент.

Так, президенту страны доверяют 77,1% опрошенных респондентов. При этом, отмечая ряд закономерностей, можно выстроить среднестатистический портрет граждан, доверяющих главе государства.

Авторы исследования пришли к выводу, что президенту больше доверяет молодое поколение (81,9%). Чем выше уровень образования респондентов, тем больше доверия они испытывают к главе государства. Уровень доверия к главе государства практически одинаков как среди сельчан (79,6%), так и у горожан (75,4%), как среди женщин (79%), так и мужчин (74,9%).

Также сообщается, что президенту больше доверяют занятые в образовании, промышленности, сфере услуг, транспорте и сельском хозяйстве страны.

В КИСИ отметили, что в мире наблюдается общий тренд снижения общественного доверия к политическим институтам из-за геополитических изменений на Ближнем Востоке и Восточной Европе, пандемии, повышении стоимости жизни вследствие инфляции и экономического кризиса, охватившего многие страны.