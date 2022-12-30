Сколько казахстанцев поддерживают строительство АЭС, рассказали в Минэнерго

Как отметил министр, большая часть респондентов, которые участвовали в опросе и имели отрицательное мнение, перешли в нейтральное или положительное поле.
Министр энергетики Болат Акчулаков озвучил количество казахстанцев, поддерживающих строительство АЭС, передает корреспондент Каzpravda.kz.
Болат Акчулаков сообщил, что проводится разъяснительная работа с населением.
Также, лидеры общественного мнения, депутаты и активисты имели возможность посмотреть станции во Франции и Южной Корее и ознакомиться с ходом строительства Росатомом АЭС в Турции. Им разъясняли основные принципы строительства и работы станций.
"Насколько я знаю, большая часть респондентов, которые участвовали в опросе и имели отрицательное мнение, перешли в нейтральное или положительное поле. Крайне негативный порог преодолен. Приблизительно более 50-60% казахстанцев поддерживают планы по строительству АЭС", - резюмировал Акчулаков.