Сколько казахстанцев поддерживают строительство АЭС, рассказали в Минэнерго

Как отметил министр, большая часть респондентов, которые участвовали в опросе и имели отрицательное мнение, перешли в нейтральное или положительное поле.

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Министр энергетики Болат Акчулаков озвучил количество казахстанцев, поддерживающих строительство АЭС, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Болат Акчулаков сообщил, что проводится разъяснительная работа с населением.

Также, лидеры общественного мнения, депутаты и активисты имели возможность посмотреть станции во Франции и Южной Корее и ознакомиться с ходом строительства Росатомом АЭС в Турции. Им разъясняли основные принципы строительства и работы станций.

"Насколько я знаю, большая часть респондентов, которые участвовали в опросе и имели отрицательное мнение, перешли в нейтральное или положительное поле. Крайне негативный порог преодолен. Приблизительно более 50-60% казахстанцев поддерживают планы по строительству АЭС", - резюмировал Акчулаков.