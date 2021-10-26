Сколько продлятся ограничения "красной" зоны в Алматы

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Карантинные ограничения "красной" зоны будут действовать в Алматы еще 7 дней, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу РСК Алматы.
Отмечается, что несмотря на переход города из "красной" зоны в "желтую" по темпам распространения инфекции, ограничения будут сохраняться еще в течение недели. В мегаполисе продолжат усиливать профилактические меры в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, а также учебных заведениях.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в соседней России алматинцам необходимо продолжить соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, усилить темпы вакцинации, чтобы поставить заслон эпидемии.
"За прибывающими из России и стран Европы продолжат контроль, чтобы не допустить очередной рост заболеваемости. Сегодня мобильные бригады дежурят в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. В аэропорту, в залах международного прилета, установлено 7 стационарных бесконтактных тепловизоров для выявления пассажиров с температурой, проводится анкетирование прибывающих. Еще один тепловизор находится в зале внутренних рейсов. Кроме того, аэропорт является участником проекта Ashyq, где с 21 мая этого года уже выявлены 257 человек с "красным" статусом и 54 - с "желтым", – говорится в сообщении.
Аким города Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что несмотря на динамику снижения заражений, не стоит пренебрегать рекомендациями санитарных врачей и эпидемиологов по соблюдению ограничительных мер. Ситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу, ежедневно регистрируются от 231 до 300 случаев заражений. Однако не исключено осложнение и очередной подъем заболеваемости, так как вирус постоянно мутирует.
По данным ДСЭК, чаще всего горожане заражаются коронавирусом на объектах торговли - 34%, в общественном транспорте – 24%, при контактах в семьях – 18% и на рынках – 9%.
Ограничительные меры в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача страны продолжатся в течение 7 дней. Вопросы ослабления или усиления будут рассматриваться в зависимости от развития эпидситуации в городе.
Пока же мониторинговые группы продолжат работу по выявлению нарушений. К примеру, за прошедшую неделю с 18 по 25 октября в Алматы в ходе дневных и ночных проверок выявлено 12 объектов предпринимательства, нарушивших карантинные ограничения. К административной ответственности привлечено 6 юридических и 77 физических лиц. В ходе 47 проверок общественного транспорта за нарушение масочного режима к ответственности привлечены 6 человек.
Продолжаются проверки дошкольных учреждений, мобильные группы посетили 189 государственных детских садов и 38 дошкольных организаций. Так, в детском саду №154 выявлены нарушения масочного режима среди персонала, не соблюдалось дистанцирование и не было маркировок в садах №25, 48. Нарушали требование о проведении влажной уборки и дезинфекции помещений в садах №59 и 148.
Во время проверок в 7 вузах выявлено нарушение санитарных норм, не хватало санитайзеров, отсутствовали рециркуляторы. В некоторых общежитиях нет комнат для студентов, находящихся на изоляции. В отдельных вузах не контролируется вход учащихся по проекту Ashyq.
В списке нарушителей - Академия логистики и транспорта, Казахстанский инженерно-технологический университет, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Казахстанско-британский технический университет, Казахская академия спорта и туризма, Университет международного бизнеса UIB и Каспийский университет.
При этом из общего количества студентов Алматы пока вакцинированы 57%. Среди преподавателей вузов вакцинированных – 90%. Эпидемиологи уверяют, что молодежь и люди среднего возраста – одни из главных разносчиков инфекции. По их данным, горожане в возрасте от 20 до 39 лет заражаются более чем в 31% случаях, при этом за последние две недели заболеваемость этой возрастной группы выросла почти на 4%.
Количество зараженных коронавирусом в Алматы по-прежнему высокое, всего заболели 176 727 человек. На стационарном лечении находятся 1205 человек. При этом первым компонентом против коронавируса вакцинированы 987 305 алматинцев.
На оперативном штабе еще раз обратились к алматинцам активнее проходить вакцину против КВИ, так как только формирование коллективного иммунитета позволит поэтапно снимать ограничения и вернуться к привычному образу жизни.