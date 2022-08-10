Фото: Kazpravda.kz
Общество
Сколько вернут за тепло жителям Костанайской области
Валентина Мелехова

В Костанайской области в минувший отопительный сезон 14 субъектов естественных монополий недотопили дома своих потребителей. Жителям региона вернут за тепло более 6 млн тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Согласно требованиям законодательства в области естественных монополий, ежегодно проводится перерасчет за услуги теплоснабжения на основании отклонений температуры воздуха от нормы, установленной СНиПом РК, и продолжительности отопительного периода.

Анализ департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области показал, что за прошедший сезон большинство теплокомпаний региона оказали своим потребителям неполный объем услуг и теперь должны вернуть им переплаченные деньги. Это касается исключительно жителей многоэтажек, где нет приборов учета тепла.

«В Костанайской области в среднем отопительный сезон должен длиться с 1 октября по 23 апреля. Если средняя температура воздуха была 8 градусов, то продолжительность отапливаемого периода составляет 204 дня, а если 10 градусов, то 207 дней. Так вот, в отопительный сезон 2021-2022 14 субъектов естественных монополий из 24 недотопили дома своих потребителей.

К примеру, в городе Житикаре в связи с дефицитом природного газа отопительный сезон завершился 17 апреля, то есть ГКП «Житикаракоммунэнерго» не предоставило услуги теплоснабжения в полном объеме, а люди, не имеющие теплосчетчиков, оплату произвели в полном объеме. Теперь теплокомпания обязана вернуть своим потребителям более 1,5 млн тенге.

В общей сложности теплокомпании Костанайской области вернут населению 6 млн 244 тысячи тенге», – пояснил руководитель отдела по регулированию естественных монополий и цен ДКРЕМ по Костанайской области Илияс Елемисов.

Остальные 10 теплокомпаний, наоборот, топили больше положенного. К примеру, в областном центре – Костанае – средняя температура наружного воздуха минувшей зимой составила 10 градусов, а отопительный сезон продлился 213 дней вместо положенных 207: с 27 сентября по 27 апреля.

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