Фото: акимат Атырауской области

12,6 млрд тенге выплатили в 2025 году ветеранам в виде специального государственного пособия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

По состоянию на 1 октября в Казахстане проживает 79 313 ветеранов, из них 86 ветеранов ВОВ, 16 556 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 587 ветеранов боевых действий на территории других государств, 36 084 труженика тыла в годы ВОВ.

С начала года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 12,6 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге.

Ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:

1. ветераны ВОВ – 16 МРП (в 2025 году – 62 912 тенге);

2. ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:

- лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 7,55 МРП (в 2025 году – 29 687 тенге);

-лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);

3. ветераны боевых действий на территории других государств, из них:

- участники боевых действий в Афганистане – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);

- военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 4,8 МРП (в 2025 году – 18 874 тенге);

4. труженики тыла в годы ВОВ – 2,13 МРП (в 2025 году – 8 376 тенге).