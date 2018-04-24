Сколько выплатил ЕНПФ выехавшим за границу на ПМЖ казахстанцам

Топ-менеджеры Единого накопительного пенсионного фонда РК рассказали, какую сумму своих пенсионных накоплений за последние годы забрали казахстанцы, уехавшие на ПМЖ за границу, передает Inform.kz.
Руководители ЕНПФ отметили, что в целом динамика забирающих свои накопления в связи с выездом на ПМЖ за границу сохраняется.
"Сумма выплат пенсионных накоплений в связи с выездом на постоянное место жительства за границу в 2016 году составила 19 млрд 550 млн тенге, в 2017 году эта сумма составила 24 млрд тенге. То есть, на 23% выше", – сказала управляющий директор ЕНПФ Жанара Толегенова.
На это, по словам председателя правления ЕНПФ, есть несколько причин.
"Это связано не только с увеличением количества отъезжающих, а также с увеличением суммы, накапливаемой на счетах. Как вы знаете, с каждым годом средние накопления на пенсионных счетах увеличивается, поэтому нельзя сказать, что резко увеличилось число отъезжающих. Основная часть пенсионных накоплений переводится в Российскую федерацию. Далее следуют Германия, Канада и ряд других стран", – сообщила председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева.