Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла на 85-м году жизни. Информацию об этом подтвердил в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сообщает ТАСС.

По его словам, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, находящиеся на борту самолета по пути в Европу, были извещены о смерти Олбрайт. Ранее о смерти бывшей главы Госдепартамента сообщила телекомпания CNN.

Олбрайт была первой женщиной на посту главы американского внешнеполитического ведомства, она занимала его в 1997-2001 годах.

Мадлен Олбрайт (полное имя Мадлен Корбел Олбрайт) родилась 15 мая 1937 года в Праге, при рождении получила имя Мария Яна Корбелова. В 1949 году ее семья попросила политического убежища в США, где в возрасте 20 лет Мадлен получила американское гражданство.

Свою политическую деятельность Олбрайт начала в качестве активиста Демократической партии. В 1993 году победивший на президентских выборах Билл Клинтон назначил ее постоянным представителем США при ООН и членом своего кабинета, где она зарекомендовала себя как твердый и неуступчивый дипломат. Впоследствии журналисты прозвали ее "железной леди" (по аналогии с премьером Великобритании Маргарет Тэтчер).

Фото: Brendan Hoffman/Getty Images for Fortune Magazine