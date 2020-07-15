Скончался глава НИИ травматологии Нурлан Батпенов

В Казахстане скончался глава Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Нурлан Батпенов, передает Kazpravda.kz
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"С прискорбием сообщаем, что вчера, 15 июля 2020 года, на 71 году жизни скончался основатель и первый директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии МЗ РК, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники, заслуженный деятель РК, главный внештатный травматолог-ортопед МЗ РК, Президент Казахстанской ассоциации травматологов-ортопедов, врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Батпенов Нурлан Джумагулович", – говорится в сообщении НИИ травматологии.
Свой трудовой путь начал в 1972 г. после окончания Целиноградского государственного медицинского института. С 1972 по 1976 гг. работал врачом-ординатором травматолого-ортопедического отделения областной клинической больницы г. Целинограда. В 1976 г. поступил в клиническую ординатуру, а после окончания был зачислен в аспирантуру Центрального института травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова г. Москвы, где защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение больных с диафизарными и метафизарными переломами плеча и предплечья при множественной и сочетанной травме» под руководством заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора медицинских наук, профессора Каплана А.В.
Вернувшись в г. Целиноград, с 1982 по 1991 гг. Нурлан Джумагулович работал ассистентом кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Целиноградского государственного медицинского института. В 1991 г. назначен на должность проректора по экономическим вопросам Акмолинской медицинской академии. В 1996 г. он успешно защитил диссертацию на тему «Разработка системы лечения и создание условий стойкой ремиссии у больных деформирующим артрозом крупных суставов» на соискание ученой степени доктора медицинских наук.
С 1998 по 2002 г.г. заведовал кафедрой восстановительной травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом ВК и ЛФК, совмещая с должностью проректора по учебной и экономической работе Акмолинской медицинской академии.
9 февраля 2001 г. постановлением Правительства РК № 215 в Казахстане, в г. Астане был открыт Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО). Нурлан Джумагулович Батпенов был назначен его первым директором.
На институт была возложена миссия становления травматолого-ортопедической отрасли в Республике. За короткий период, благодаря неутомимой энергии Н.Д. Батпенова институт достиг высокого и конкурентоспособного уровня, став научно-практическим и организационно-методическим и образовательным центром страны.
"Интересный, многогранный человек, постоянно искавший новые горизонты для своей деятельности, отличающейся профессионализмом и творческим подходом ко всему, что бы он ни делал. Всю жизнь Нурлан Джумагулович посвятил практической и научной деятельности в области травматологии и ортопедии. Под его руководством в Казахстане впервые внедрены такие инновационные методики как, эндопротезирование и артроскопия крупных и мелких суставов, внедрены заимствованные инновационные малоинвазивные технологии остеосинтеза, ведутся исследования в перспективной области клеточных технологий. Разработана собственная система эндопротезирования, за которую были удостоены в 2015 году государственной премии Республики Казахстан. В настоящее время в Германии налажен выпуск эндопротезов тазобедренного сустава «Kaz NIITO», модель Н. Батпенова. С привлечением научно-производственных мощностей предприятий Восточно-Казахстанской области ведется работа в направлении собственного производства изделий медицинских назначений для травматологии и ортопедии.
Нурлан Джумагулович – врач-новатор, который, не останавливался на достигнутом, продолжал искать новые эффективные методы лечения, привлекая специалистов, травматологов-ортопедов, из разных стран мира.
Блестящий хирург, врач, обладавший необыкновенной хирургической интуицией, Нурлан Джумагулович воспитал большую плеяду учеников, под его руководством защищено 8 докторских и 20 кандидатских диссертаций", - отмечают в НИИ.
На протяжении многих лет, являясь главным внештатным травматологом-ортопедом Министерства здравоохранения РК, национальным координатором ВОЗ по профилактике травматизма и дорожной безопасности, принимае участие в разработке региональной дорожной карты интегрированной модели оказания помощи при травмах.
Усилиями Нурлана Джумагуловича создана Казахстанская ассоциация травматологов-ортопедов, объединяющая врачей травматологов всей Республики.
Его трудовая деятельность отмечена Министерством здравоохранения и Правительством РК, награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР, медалью «Изобретатель СССР», нагрудными знаками «Отличник здравоохранения РК», «Отличник образования РК», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», правительственной наградой «Ерен еңбегі үшін», присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», благодарственным письмом от Президента РК, нагрудным знаком «Алтын дәрігер», заслуженный изобретатель РК, нагрудным знаком НДП «НұрОтан» «Белсенді қызметі үшін», юбилейными медалями, орденами «Құрмет», «Парасат».
"Энциклопедические знания, талант изобретателя, верность своему делу — все это присуще Нурлану Джумагуловичу, но основным стержнем его личности был гуманизм, доброта, сопереживание. Именно эти черты характера на протяжении всей жизни заставляли его искать и находить новые эффективные и щадящие способы возвращения пациентам здоровья и радости жизни.
Успех любого дела зависит от того, кто им занимается. Профессор Нурлан Батпенов из тех, кто отдавал профессии, работе самого себя без остатка.
Он пользовался уважением и авторитетом у коллег, был примером для резидентов и молодых врачей. Его отличало высокое чувство ответсвенности, добросовестности, чуткое и внимательное отношение к пациентам, простота.
Коллектив НИИТО глубоко скорбит о невосполнимой потере, связанной с кончиной Нурлана Джумагуловича Батпенова и выражает искренние соболезнования родственникам и близким. Нурлан Джумагулович навсегда останется в нашей памяти как добрая, радеющая за свое дело личность, внесшая огромный вклад в травматолого-ортопедическую службу страны", - говорят коллеги.
Отмечено, что прощание с Нурланом Джумагуловичем в связи с пандемией пройдет в закрытом режиме. Семья ученого выражает признательность всем, кто скорбит. Поминальные мероприятия с приглашением гостей из-за требований безопасности пройдут только после разрешения ситуации с пандемией коронавируса в стране.