Скончался известный врач-онколог Райымкул Каракулов

Общество
125
Фото: Facebook
Cкончался известный профессор, врач-онколог Центра гематологии и трансплантации костного мозга КазНИИ онкологии и радиологии - Райымкул Каракулович Каракулов, сообщает Kazpravda.kz.

Печальную весть сообщили сотрудники КазНИИ онкологии и радиологии на своей странице в Facebook.

"Этой ночью ушел из жизни наш дорогой профессор, наставник, врач-онколог Центра гематологии и трансплантации костного мозга КазНИИ онкологии и радиологии - Райымкул (Роман) Каракулович Каракулов", - пишут они.

Он родился 13 августа 1942 года в Южно-Казахстанской области. Окончив мединститут, работал хирургом в областной больнице в Гурьеве, затем был ассистентом кафедры факультетской терапии Алматинского государственного мединститута.

В КазНИИОиР пришел в 1971 году лаборантом. Здесь он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1986 году в Москве защитил докторскую диссертацию.

С 1984 года работал в отделении гемобластозов, стоял у истоков создания этого подразделения в КазНИИОиР. С 1993 по 1999 год был руководителем отделения, затем заведующим отделом химиотерапии. В последние годы являлся профессором Центра гематологии и трансплантации костного мозга.

За успехи в научных исследованиях награжден значком "Изобретатель СССР" и "Отличник здравоохранения СССР".

Каракулов активно сотрудничал с учеными зарубежных стран, участвовал в международных форумах и конгрессах, был независимым экспертом Лимфорума (по злокачественным лимфомам).

Им опубликовано более 350 работ, из них 50 за рубежом. Также он является автором двух монографий, 10 авторских свидетельств, из них 2 международного значения.

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии во главе с председателем правления АО "КазНИИОиР" Д. Р. Кайдаровой выражает соболезнования родным и близким Райымкула Каракуловича.





