Скончался казахстанский журналист и политолог Сейдахмет Куттыкадам, сообщила журналистка Гульжан Ергалиева, на которую ссылается КазТАГ.

Сейдахмет Куттыкадам был членом казахстанского ПЕН-клуба и Академии журналистики Казахстана. Работал главным редактором журналов «Мысль» и «Арай», газет «Время-Дауир» и «Эпоха».

Он написал книги «Вызов времени», «Казахская драма на сцене и за кулисами: история современного Казахстана», «Служение нации. 10 мировых примеров управления государством», «Дао Алтая. Исток человеческой цивилизации».

«Сейдахмет Куттыкадам пропагандировал ценности демократии в каждой книге, которую он написал, в каждом своём интервью и исследовании. Хоть и жёстко, но честно говорил о том, что управление государством ‒ это не только карьера, но и большая ответственность перед обществом, поэтому те, кто управляет страной, должны в первую очередь быть сострадательными», – поделился бывший руководитель управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента Мади Манатбек.