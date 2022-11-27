При столкновении двух автобусов скончался водитель в Караганде

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Стали известны подробности страшной аварии на мосту ДСК в Караганде с участием двух маршрутных автобусов, передает Kazpravda.

ДТП произошло 25 ноября, в 09.16 на мосту ДСК в Караганде, сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В результате водитель автобуса № 41 скончался на месте.

Около 15 человек из числа пассажиров и водителя маршрута №146 доставлены в медицинское учреждение. В момент происшествия автобус № 41 был пустой.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте присшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ДЧС.