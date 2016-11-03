Скрытое наблюдение за водителями ведет автопатруль ДВД Астаны

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в Астане запущен автопатруль, выявляющий административные нарушения в потоке автотранспортных средств. Об этом сообщила инспектор Местной полицейской службы ДВД Ляззат Бисембаева, передает Kazpravda.kz
.
"Патрульный автомобиль оборудован видеорегистраторами, радаром, камерами видеонаблюдения и другой специальной техникой, позволяющей вести скрытое наблюдение за общественным порядком. Автопатруль без опознавательных знаков (без цветографических схем и бортового номера), с номерными знаками синего цвета ДВД Астаны. При несении службы экипаж автопатруля выявляет и пресекает грубые нарушения правил дорожного движения, особое внимание уделяется выявлению правонарушителей, движущихся по полосе, предназначенной для общественного транспорта BUS LANE", – рассказала она.
При выявлении нарушений все фиксируется на фото/видео, далее экипаж передает данное сообщение о правонарушении в ближайший патрульно-постовой наряд или дежурному для принятия соответствующих мер. Так, в период с 28 октября по 2 ноября было выявлено около 170 нарушений правил дорожного движения. Из них свыше 100 водителей, проигнорировавших требование дорожного знака 5.10.1 (дорога с полосой для маршрутных транспортных средств).
Согласно Кодексу об административных правонарушениях РК, за нарушение статьи 601 КоАП РК "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги" предусматривается штраф в размере 5 МРП, при повторном нарушении в течение года – 10 МРП.