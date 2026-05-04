Скрытый канал незаконной миграции ликвидировали в Павлодарской области

Оперативники криминальной полиции в результате спецоперации пресекли попытку организации незаконного транзита через государственную границу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

В ходе оперативных мероприятий задержан иностранный гражданин, который наладил схему перевозки через Российскую Федерацию в Казахстан.

Для реализации преступного замысла мужчина использовал автомашину MAN. При осмотре транспортного средства оперативники обнаружили специально оборудованный тайник, предназначенный для скрытной перевозки людей. Автотранспорт изъят и отправлен на специализированную стоянку.

В отношении организатора проводится расследование.

«Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции путем предоставления транспорта и оказания сопутствующих услуг. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего и проверку причастности задержанного к другим подобным фактам», – сообщил начальник УКП ДП Павлодарской области Жаслан Танжанов.

В полиции продолжает работу по выявлению всей цепочки лиц, причастных к организации незаконной миграции.