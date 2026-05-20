Жительницу столицы осудили за продажу новорожденного под видом суррогатного материнства

Младенец в данное время находится в специализированном учреждении для несовершеннолетних

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Астаны поддержала гособвинение по уголовному делу, связанному с незаконной передачей новорожденного ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского надзорного органа

Было установлено, что 19-летняя жительница столицы через посредников передала своего новорожденного ребенка супружеской паре на основании фиктивного договора о суррогатном материнстве за денежное вознаграждение, заключенного на восьмом месяце беременности.

«По приговору суда от 23 мая 2025 года девушка, а также посредники признаны виновными по статье 135 УК РК («Торговля несовершеннолетними»). Подсудимым назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы условно с установлением пробационного контроля. В целях защиты прав и законных интересов ребенка он помещен в специализированное учреждение для несовершеннолетних. Кроме того, по иску КГУ «Специализированный дом ребенка» акимата Астаны мать лишена родительских прав, – сказано в информации.

В городской прокуратуре напомнили, что незаконные сделки в отношении детей влекут уголовную ответственность и находятся на особом контроле правоохранительных органов.

