Жительницу столицы осудили за продажу новорожденного под видом суррогатного материнства

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Младенец в данное время находится в специализированном учреждении для несовершеннолетних

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Астаны поддержала гособвинение по уголовному делу, связанному с незаконной передачей новорожденного ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского надзорного органа

Было установлено, что 19-летняя жительница столицы через посредников передала своего новорожденного ребенка супружеской паре на основании фиктивного договора о суррогатном материнстве за денежное вознаграждение, заключенного на восьмом месяце беременности.

«По приговору суда от 23 мая 2025 года девушка, а также посредники признаны виновными по статье 135 УК РК («Торговля несовершеннолетними»). Подсудимым назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы условно с установлением пробационного контроля. В целях защиты прав и законных интересов ребенка он помещен в специализированное учреждение для несовершеннолетних. Кроме того, по иску КГУ «Специализированный дом ребенка» акимата Астаны мать лишена родительских прав, – сказано в информации. 

В городской прокуратуре напомнили, что незаконные сделки в отношении детей влекут уголовную ответственность и находятся на особом контроле правоохранительных органов.

Также ранее сообщалось, что авиация МЧС доставила новорождённого ребенка в Кызылорду. 

#суд #прокуратура #продажа #астанчанка #суррогатное материнство

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Ставка на собственную фармацевтику
Культура – это паспорт нации
Евразийская цифровая повестка
ТЭЦ выходят из «красной» зоны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Основа духовного обновления общества
На стыке творчества и технологий
Конституция – основа для модернизации Уголовного кодекса
Четверть века в академическом строю
Инвестиции в IT- индустрию
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными
Дождь заказывали?
Трансляций повелитель, сигнала властелин
На одном языке с природой
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Процесс пошел!
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии
Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Новый вид змей обнаружили в Китае
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Достойный путь генерала Уразова
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Новое производство металлургического кокса создадут в Казахстане
Готовность силовых структур перед саммитом ОТГ проверили в Туркестане
Мажилис одобрил в первом чтении новые правила выборов
Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рынка» воды в регионах
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Двое мужчин погибли под завалами на шахте Бестобе
Мошенник с лицом Джеки Чана пытался обмануть пенсионера из …
Свыше 700 млн тенге собрала финпирамида в Шымкенте
Экологические нарушения при буровых работах выявили в Манги…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]