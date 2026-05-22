АФМ расследует дело против финпирамиды Envida ai

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Жамбылской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Envida ai, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы с названиями «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» и «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход», где активно привлекали граждан, обещая стабильный высокий доход.

Маркетинговая модель проекта построена по многоуровневой системе, где основной доход формировался за счёт привлечения новых вкладчиков. Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы

«В результате в пирамиду привлечено свыше 370 вкладчиков. География участников охватывает шесть регионов страны: Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую, Туркестанскую области, а также Алматы. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит», – сказано в информации.

Также ранее стало известно, что Департамент АФМ по Шымкенту проводит расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы.