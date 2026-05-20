Мошенник с лицом Джеки Чана пытался обмануть пенсионера из Талгара

В Алматинской области предотвращена очередная схема телефонного мошенничества. На этот раз жертвой аферистов едва не стал пожилой мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматинской области



Как уточняется, все началось с обычного телефонного звонка. Неизвестный, представившись сотрудником поликлиники, сообщил пенсионеру о необходимости подтвердить очередь на вакцинацию.

Более того, ситуация выглядела вполне правдоподобно – буквально несколько дней назад он действительно стоял в очереди на прививку.

«Для подтверждения вам придет SMS-код, продиктуйте его», – просьба не вызвала подозрений.



Однако вскоре поступил еще один звонок. На этот раз собеседник представился сотрудником агентства по финансовому мониторингу. Он сообщил, что ранее мужчине якобы звонили мошенники и теперь пытаются оформить на него кредит.

«Сейчас мы отправим вам код и закроем все ваши счета, чтобы обезопасить ваши средства», – звучало как попытка помочь и защитить.

Но на деле это оказалось частью одной и той же мошеннической схемы. И первый, и второй звонки были звеньями тщательно продуманного сценария, цель которого – войти в доверие, получить доступ к личным данным и финансовым ресурсам гражданина.



К счастью, преступный замысел удалось сорвать.

«Сотрудники полиции своевременно вмешались и предотвратили реализацию мошеннической схемы. Более того, правоохранители сопровождали пожилого мужчину в ЦОН, где были приняты дополнительные меры безопасности – ему заменили ЭЦП-ключ, чтобы исключить возможность дальнейшего доступа злоумышленников к его персональным и электронным данным», – детализировали в правоохранительных органах.

По словам полицейских, подобные схемы становятся все более изощренными: мошенники используют реальные жизненные обстоятельства, создают иллюзию срочности и нередко действуют сразу от имени нескольких организаций.