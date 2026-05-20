Мошенник с лицом Джеки Чана пытался обмануть пенсионера из Талгара

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ситуация выглядела вполне правдоподобно

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Алматинской области предотвращена очередная схема телефонного мошенничества. На этот раз жертвой аферистов едва не стал пожилой мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматинской области

Как уточняется, все началось с обычного телефонного звонка. Неизвестный, представившись сотрудником поликлиники, сообщил пенсионеру о необходимости подтвердить очередь на вакцинацию.

Более того, ситуация выглядела вполне правдоподобно – буквально несколько дней назад он действительно стоял в очереди на прививку.

«Для подтверждения вам придет SMS-код, продиктуйте его», – просьба не вызвала подозрений.
 

Однако вскоре поступил еще один звонок. На этот раз собеседник представился сотрудником агентства по финансовому мониторингу. Он сообщил, что ранее мужчине якобы звонили мошенники и теперь пытаются оформить на него кредит.

«Сейчас мы отправим вам код и закроем все ваши счета, чтобы обезопасить ваши средства», – звучало как попытка помочь и защитить.

Но на деле это оказалось частью одной и той же мошеннической схемы. И первый, и второй звонки были звеньями тщательно продуманного сценария, цель которого – войти в доверие, получить доступ к личным данным и финансовым ресурсам гражданина.

К счастью, преступный замысел удалось сорвать.

«Сотрудники полиции своевременно вмешались и предотвратили реализацию мошеннической схемы.  Более того, правоохранители сопровождали пожилого мужчину в ЦОН, где были приняты дополнительные меры безопасности – ему заменили ЭЦП-ключ, чтобы исключить возможность дальнейшего доступа злоумышленников к его персональным и электронным данным», – детализировали в правоохранительных органах.

По словам полицейских, подобные схемы становятся все более изощренными: мошенники используют реальные жизненные обстоятельства, создают иллюзию срочности и нередко действуют сразу от имени нескольких организаций.

 

#пенсионер #Талгар #мошенник #Джеки Чан

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Ставка на собственную фармацевтику
Культура – это паспорт нации
Евразийская цифровая повестка
ТЭЦ выходят из «красной» зоны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Основа духовного обновления общества
На стыке творчества и технологий
Конституция – основа для модернизации Уголовного кодекса
Четверть века в академическом строю
Инвестиции в IT- индустрию
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными
Дождь заказывали?
Трансляций повелитель, сигнала властелин
На одном языке с природой
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Процесс пошел!
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии
Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Новый вид змей обнаружили в Китае
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Достойный путь генерала Уразова
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Новое производство металлургического кокса создадут в Казахстане
Готовность силовых структур перед саммитом ОТГ проверили в Туркестане
Мажилис одобрил в первом чтении новые правила выборов
Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рынка» воды в регионах
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Жительницу столицы осудили за продажу новорожденного под ви…
Двое мужчин погибли под завалами на шахте Бестобе
Свыше 700 млн тенге собрала финпирамида в Шымкенте
Экологические нарушения при буровых работах выявили в Манги…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]