Двое мужчин погибли под завалами на шахте Бестобе

Подробнее о несчастном случае со смертельным исходом проинформировали в Департаменте полиции Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz
Как уточняется, в результате внезапного обрушения горной породы на шахте погибли двое мужчин в возрасте 21 года и 38 лет.
Полицейские в данное время выясняют причины инцидента.
«По данному факту управление полиции Степногорска проводит досудебное расследование по части 3, статьи 269-1 УК РК – «Незаконное проникновение на охраняемый объект, повлёкшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия». Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – детализировали в правоохранительных органах.
Напомним, в поселке Бестобе Акмолинской области на шахте «Новая» ТОО «Казахалтын» произошел несчастный случай с участием нелегальных старателей. Тогда под завалом оказались три человека.