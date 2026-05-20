Двое мужчин погибли под завалами на шахте Бестобе

Подробнее о несчастном случае со смертельным исходом проинформировали в Департаменте полиции Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как уточняется, в результате внезапного обрушения горной породы на шахте погибли двое мужчин в возрасте 21 года и 38 лет.

Полицейские в данное время выясняют причины инцидента.

«По данному факту управление полиции Степногорска проводит досудебное расследование по части 3, статьи 269-1 УК РК – «Незаконное проникновение на охраняемый объект, повлёкшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия». Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, в поселке Бестобе Акмолинской области на шахте «Новая» ТОО «Казахалтын» произошел несчастный случай с участием нелегальных старателей. Тогда под завалом оказались три человека.